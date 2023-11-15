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В Самаре "скорая" забрала голую женщину после её попытки попасть в школу

0:34
Происшествия

В Самаре 15 ноября произошел инцидент, связанный с местной жительницей, которая, лишённая одежды, бегала по улицам города и издавала крики.

В Самаре "скорая" забрала голую женщину после её попытки попасть в школу
Фото: Openverse by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0

Очевидцы утверждают, что голая женщина была замечена на улице Лукачева, неподалеку от школы. Она пыталась проникнуть в школьное здание, а также стучалась по машинам и гаражам, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на 63.Ru.

Представители полиции подтвердили этот инцидент и добавили, что "скорая" забрала неадекватную жительницу.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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