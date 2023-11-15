В Самаре 15 ноября произошел инцидент, связанный с местной жительницей, которая, лишённая одежды, бегала по улицам города и издавала крики.
Очевидцы утверждают, что голая женщина была замечена на улице Лукачева, неподалеку от школы. Она пыталась проникнуть в школьное здание, а также стучалась по машинам и гаражам, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на 63.Ru.
Представители полиции подтвердили этот инцидент и добавили, что "скорая" забрала неадекватную жительницу.
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