В Самаре "скорая" забрала голую женщину после её попытки попасть в школу

0:34 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Самаре 15 ноября произошел инцидент, связанный с местной жительницей, которая, лишённая одежды, бегала по улицам города и издавала крики.

Фото: Openverse by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0

Очевидцы утверждают, что голая женщина была замечена на улице Лукачева, неподалеку от школы. Она пыталась проникнуть в школьное здание, а также стучалась по машинам и гаражам, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на 63.Ru.

Представители полиции подтвердили этот инцидент и добавили, что "скорая" забрала неадекватную жительницу.

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