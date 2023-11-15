Подозреваемый в убийстве школьник из Екатеринбурга ударял девушку по лицу

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Екатеринбурге 16-летний парень, подозреваемый в двойном убийстве, ранее проявлял агрессию в отношении 14-летней девочки из-за ревности. Также он ненавидел её мать, которая не одобряла их отношений.

Фото: wikimedia.org by Pulux11 is licensed under CC BY-SA 4.0

Подруга школьницы рассказала, что злоумышленник пару раз ударял свою девушку по лицу за то, что она пошла гулять с приятельницей, а не с ним.

"Мать была против их отношений изначально, они часто ругались из-за этого <…> Он говорил, что ненавидит её мать", — приводят слова подруги школьницы Е1.

По одной из версий, 16-летний школьник убил свою подругу, подозревая её в неверности. Источник, близкий к погибшей, ранее указал, что конфликты между подозреваемым и 14-летней девочкой часто возникали из-за этой ревности.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.