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Жительница Югры поддержала Украину после отказа полицейского от танцев

1:23
Происшествия

Жительницу Югры осудили за порчу репутации Вооруженных Сил Российской Федерации. Она высказала поддержку Украины после отказа сотрудника специального отряда быстрого реагирования (СОБР) танцевать с ней в кафе в Радужном, где проходило рейдовое мероприятие правоохранительных органов.

Жительница Югры поддержала Украину после отказа полицейского от танцев
Фото: Нейросеть Шедеврум

В соответствии с судебным актом, подсудимая воскликнула фразу "Слава Украине", когда в кафе находились правоохранители. В своем объяснении она утверждает, что пришла в ресторан в нетрезвом состоянии и, увидев людей в специальной форме, предложила потанцевать. Отказ вызвал негодование у женщины, которая выкрикнула свою поддержку Украине.

Позднее она объяснила, что такой поступок был попыткой привлечь внимание к себе из-за недовольства высказываниями о ее родственниках в Украине, произнесенными в зале. Признав свое алкогольное опьянение, она выразила сожаление и заявила о готовности оказать содействие в проведении мероприятий правоохранительных органов, сообщает muksun.fm.

Суд признал виновной жительницу Югры, основываясь на протоколе об административном правонарушении, ее показаниях и докладе сотрудника МВД. В итоге ей был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

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Невероятная Югра, ХМАО-Югра
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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