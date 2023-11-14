Жительница Югры поддержала Украину после отказа полицейского от танцев

1:23 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительницу Югры осудили за порчу репутации Вооруженных Сил Российской Федерации. Она высказала поддержку Украины после отказа сотрудника специального отряда быстрого реагирования (СОБР) танцевать с ней в кафе в Радужном, где проходило рейдовое мероприятие правоохранительных органов.

Фото: Нейросеть Шедеврум

В соответствии с судебным актом, подсудимая воскликнула фразу "Слава Украине", когда в кафе находились правоохранители. В своем объяснении она утверждает, что пришла в ресторан в нетрезвом состоянии и, увидев людей в специальной форме, предложила потанцевать. Отказ вызвал негодование у женщины, которая выкрикнула свою поддержку Украине.

Позднее она объяснила, что такой поступок был попыткой привлечь внимание к себе из-за недовольства высказываниями о ее родственниках в Украине, произнесенными в зале. Признав свое алкогольное опьянение, она выразила сожаление и заявила о готовности оказать содействие в проведении мероприятий правоохранительных органов, сообщает muksun.fm.

Суд признал виновной жительницу Югры, основываясь на протоколе об административном правонарушении, ее показаниях и докладе сотрудника МВД. В итоге ей был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

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