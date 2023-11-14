Злоумышленник продал в Москве знакомым чужой автомобиль, который стоял на заправке

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Москве злоумышленник продал знакомым чужую машину, которая стояла на заправке без номеров. Об инциденте рассказали в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Фото: wikimedia.org by Andshel is licensed under CC BY-SA 4.0

О произошедшем стало известно, когда её 38-летний владелец, обнаруживший пропажу, написал заявление в полицию.

Оказалось, что вор, проходя мимо заправки, расположенной на улице Маршала Воробьёва, увидел, что на ней стоит отечественный автомобиль, не имеющий признаков использования и номеров.

"Он решил продать чужой транспорт знакомым за 100 тысяч рублей. При этом сообщил им, что документы находятся в салоне, а ключи потеряны", — уточнили в пресс-службе.

Знакомые злоумышленника, ничего не подозревая, согласились на сделку и отдали ему деньги. Чтобы отбуксовать только что проданный чужой автомобиль, вор при помощи лома разбил стекло на водительской двери, после чего спокойно залез в салон.

В отношении ранее судимого 50-летнего вора возбуждено уголовное дело по статье о крупной краже, а настоящий владелец авто получил его обратно.

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