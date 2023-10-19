ГИБДД объяснила, зачем прохожие фотографируют чужие автомобили во дворах

2:59 Your browser does not support the audio element. Общество

На улицах наших городов, в жилых кварталах и дворовых переходах, все чаще можно наблюдать явление, когда молодые люди начинают фотографировать припаркованные автомобили, не всегда с ясным поводом или определенным планом. Журналисты обратились к представителю ГИБДД, чтобы узнать, по какой причине школьники и студенты фотографируют иностранные и отечественные автомобили, будь то новые или подержанные.

Фото: openverse.org

Дефицит новых автомобилей на рынке привел к значительным изменениям на рынке подержанных авто. Под влиянием роста цен, затрагивающего даже старые машины, и дефицита автозапчастей, некоторые модели стали снова привлекательными для преступников, особенно угонщиков. Кроме того, ситуацию усложняет факт, что молодежь, фотографируя чужие автомобили без разрешения владельцев, вызывает раздражение и недовольство.

Одной из причин, побуждающих к массовой съемке автомобилей, является то, что за снимки молодым людям платят. Однако, в большинстве случаев они сами не могут объяснить, какова цель их съемок, их интерес заключается лишь в том, что за каждую фотографию можно получить скромное вознаграждение, сообщает njcar.ru.

Схема заключается в использовании ботов в мессенджере Telegram, которые активно собирают информацию о машинах и их владельцах. Они подробно анализируют местоположение автомобилей, определяют владельцев, фиксируют их участие в ДТП и другие сведения. Эта информация обрабатывается и продается онлайн. Любой желающий может приобрести полный отчет, содержащий указанную информацию и множество других данных о транспортных средствах.

Молодым людям, занимающимся съемкой автомобилей, платят небольшие гонорары. Несмотря на невысокое вознаграждение, их работа требует значительных усилий. Они фотографируют автомобили и передают полученные снимки. Затем собранные фотографии обрабатываются и классифицируются с использованием искусственного интеллекта, что делает их легко доступными для поиска по запросу.

Например, если произошло ДТП, и у вас есть только номер автомобиля, за небольшую плату вы можете получить информацию о владельце, его контактные данные, включая номер телефона, а также сведения о его профилях в социальных сетях. Это облегчает связь с владельцем. Кроме того, если вам нужны дополнительные сведения о конкретном автомобиле перед его приобретением, такая информация также доступна.

Следует отметить, что существует и негативная сторона таких сервисов. Преступники, включая угонщиков и воров, используют эту информацию, чтобы совершить преступления, такие как кражи светодиодной оптики с автомобилей.

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