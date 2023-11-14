На территории Челябинска задержали мужчину, который хотел реализовать теракт в городе. Речь идёт о стороннике националистов Украины.
По информации пресс-службы регионального Управления ФСБ, подозреваемый подготовил самодельные зажигательные гранаты для теракта на административном объекте Челябинска.
Принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины. При этом в пресс-службе ФСБ не уточнили, когда его задержали. Как пояснили в ведомстве, сторонник националистов находится в следственном изоляторе.
Ранее стало известно о задержании 33-летнего украинца на территории Краснодарского края. Предварительно, он готовил нападение на руководство воинской части РФ.
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