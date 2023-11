В одной из школ Радужного в Ханты-Мансийском автономном округе произошёл скандал. Ученики заставили девочку раздеться и выполнять действия сексуального характера. О произошедшем сообщила мать пострадавшей в одном из родительских чатов.

Фото: openverse.org by Сергей Алексеев is licensed under CC BY 3.0.