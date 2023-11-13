В ХМАО школьники заставили одноклассницу раздеться и лечь на снег

В одной из школ Радужного в Ханты-Мансийском автономном округе произошёл скандал. Ученики заставили девочку раздеться и выполнять действия сексуального характера. О произошедшем сообщила мать пострадавшей в одном из родительских чатов.

Фото: openverse.org by Сергей Алексеев is licensed under CC BY 3.0.

31 октября после окончания дневного лагеря двое детей позвали девочку на стадион за школу. С неё сняли пальто и нижнее бельё. Мальчик, который приказал раздеться, сказал, что неоднократно проделывал такое с другими девочками.

"Они клали её на снег, ставили на колени, и при этом мальчик также был без нижнего белья. При этом другая девочка руководила процессом", — сообщила мать пострадавшей второклассницы.

По её словам, сексуального насилия со стороны мальчика не было. однако произошедшее оставило психологическую травму.

Как сообщает Gorod3466.ru, который получил информацию от источника в силовых структурах, сейчас этим инцидентом занимаются сотрудники следственного управления СК России по ХМАО, проводится проверка.

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