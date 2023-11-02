Мужчина ворвался в магазин с ножом, устроил дебош и впал в кому

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В ХМАО мужчина впал в кому после задержания полицией. Об этом сообщает Газета.Ru, со ссылкой на источники правоохранительных органов.

Фото: мвд.рф

Инцидент произошел в городе Радужный. Россиянин ворвался в местный супермаркет и начал махать руками, в одной из которых он держал нож. Затем он начал кричать и сбрасывать товары с полок.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия и задержали мужчину. После этого его госпитализировали, и он впал в коматозное состояние.

Согласно официальной информации, существует подозрение на передозировку наркотиками или медикаментами. Также имеется информация о том, что мужчина болены и находится под наблюдением врачей.

В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование и выясняют все обстоятельства этого инцидента.

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