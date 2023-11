Томич из-за ревности установил "прослушку" в автомобиль жены

Your browser does not support the audio element.

Прокуратура Томской области 9 ноября официально объявила о том, что житель областного центра в возрасте 42 лет приобрел в феврале 2023 года портативное прослушивающее устройство с дистанционным управлением на онлайн-рынке. После покупки мужчина установил устройство в автомобиле своей бывшей жены. По сведениям прокуратуры, целью этого шага было не только попытка примирения с супругой, но и стремление контролировать ее повседневную жизнь.

Фото: openverse "New Car - Interior" by Accretion Disc is licensed under CC BY 2.0.