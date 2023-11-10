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Томич из-за ревности установил "прослушку" в автомобиль жены

1:27
Происшествия

Прокуратура Томской области 9 ноября официально объявила о том, что житель областного центра в возрасте 42 лет приобрел в феврале 2023 года портативное прослушивающее устройство с дистанционным управлением на онлайн-рынке. После покупки мужчина установил устройство в автомобиле своей бывшей жены. По сведениям прокуратуры, целью этого шага было не только попытка примирения с супругой, но и стремление контролировать ее повседневную жизнь.

Томич из-за ревности установил "прослушку" в автомобиль жены
Фото: openverse "New Car - Interior" by Accretion Disc is licensed under CC BY 2.0.

Однако, ограничившись первоначальной установкой прослушивающего устройства, томич решительно не остановился. Он приобрел еще один "жучок" и установил его в квартире своей бывшей супруги. Согласно прокуратуре, в июле 2023 года мужчина временно снял оба устройства для их технического обслуживания, после чего хранил их в своем автомобиле. Однако эти запрещенные к свободному использованию приборы были обнаружены и изъяты сотрудниками правоохранительных органов, сообщает Tomsk.mk.ru.

В отношении 42-летнего томича было возбуждено уголовное дело согласно статье 138.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается незаконного приобретения специальных технических средств, предназначенных для скрытого получения информации.

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GSM Шпион (Подслушивающее устройство)
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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