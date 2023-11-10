В Подмосковье в школе подрались учительница и мать одной из учениц

1:12 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В школе в Деденево в Подмосковье произошёл конфликт между учительницей математики и матерью одной из учениц, который перерос в драку. Школьники рассказывают, что за день до этого 52-летний педагог, предположительно, оскорбила ученицу. После того, как девочка вечером рассказала матери о произошедшем, та пошла в школу на следующий день.

Фото: openverse by RiverRatt3 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Однако разговор не увенчался успехом, и мать потребовала вызвать директора. Учительница попыталась физически выгнать женщину из класса, что привело к драке, в которую вмешалась старшая сестра девочки. Она уведомила педагога о том, что за нападение на её маму та отправится "в свой хохлостан" (по словам школьников, учительница родом с Украины).

Позднее директор провела беседу и с педагогом, и с матерью школьницы. По её мнению, инициатором конфликта была сама девочка, которая некорректно общалась с учителем, пишет Telegram-канал Baza.

В образовательное учреждение также прибыла полиция. В настоящее время школьникам запрещено обсуждать инцидент и размещать связанные с ним фотографии и видео в Сети.

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