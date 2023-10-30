Дочь женщины, погибшей на даче в Подмосковье, планирует обжаловать приговор суда, вынесенного её отчиму. По её мнению, ему удалось слишком легко отделаться.
17 декабря 2021 года Наталья и Геннадий Гринёвы отправились на дачу во Владимирскую область. Там женщина умерла в подозрительных обстоятельствах. Известно, что перед смертью она несколько раз падала и ударялась головой. Одна из полученных ею травм стала смертельной.
Уголовное дело открыли только зимой 2022 года. Этим летом Геннадий был приговорен судом по статье "Причинение смерти по неосторожности" к двум годам исправительных работ с учётом удержания десяти процентов его заработной платы в пользу государства.
Дочь погибшей Екатерина Можеева не удовлетворена решением суда и намерена требовать полного пересмотра дела, поскольку считает наказание слишком мягким. У неё также возникли сомнения относительно работы следствия. Можеева отмечает, что в настоящее время Геннадий вернулся к своей первой жене и продолжает предпринимательскую деятельность, пишет РИА Новости.
Женщина уже подала апелляцию на приговор, и её требования поддерживает также прокуратура. В то же время обвинение выступило в защиту Геннадия и просит уменьшить ему срок исправительных работ. Мужчина сам не отрицает свою вину по соответствующей статье Уголовного Кодекса Российской Федерации.
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