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Следователи заявили, что участники жестокой банды "Северские" в Подмосковье пойманы

1:50
Происшествия

С начала 90-х годов бандитская группа под названием "Северские" ужасала жителей Сергиева Посада множеством убийств и покушений, часто прибегая к демонстративным расправам над теми, кто им не нравился. Ни одно из преступлений, совершённых этой группировкой, не удавалось раскрыть многие годы, сообщает агентство РИА Новости.

Следователи заявили, что участники жестокой банды "Северские" в Подмосковье пойманы
Фото: wikimedia.org

Эта преступная банда образовалась в 1997 году. Её члены выросли в одном и том же районе, учились вместе. Группа начала захватывать разные объекты бизнеса, начиная с магазинов сувениров и продуктовых лавок, затем переходя к сетям магазинов. В городе никакие новые предприятия не обходили внимания группировки.

"Действовали хитро и распространили влияние на всю территорию города. Дошло до того, что коммерсанты, прежде чем развивать какое-то дело, согласовывали каждый шаг с членами группировки. Бизнесмены понимали, что рано или поздно на них выйдут и выдвинут условия", — рассказывает следователь по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ.

На данный момент семеро членов этой организации находятся в тюрьме. Зимой прошлого года одного из участников приговорили к 14 годам в колонии строгого режима за участие в убийствах шестерых человек, причастность к преступной группе, незаконное приобретение оружия и попытку убийства троих человек.

По отношению к ещё троим участникам в Подмосковье в настоящее время ведутся уголовные процессы. Преступники содержатся под стражей. Им предъявляются обвинения в десяти убийствах, пяти покушениях на убийство, а также в незаконном приобретении и хранении оружия и взрывчатки.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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