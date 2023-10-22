Следователи заявили, что участники жестокой банды "Северские" в Подмосковье пойманы

1:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

С начала 90-х годов бандитская группа под названием "Северские" ужасала жителей Сергиева Посада множеством убийств и покушений, часто прибегая к демонстративным расправам над теми, кто им не нравился. Ни одно из преступлений, совершённых этой группировкой, не удавалось раскрыть многие годы, сообщает агентство РИА Новости.

Фото: wikimedia.org

Эта преступная банда образовалась в 1997 году. Её члены выросли в одном и том же районе, учились вместе. Группа начала захватывать разные объекты бизнеса, начиная с магазинов сувениров и продуктовых лавок, затем переходя к сетям магазинов. В городе никакие новые предприятия не обходили внимания группировки.

"Действовали хитро и распространили влияние на всю территорию города. Дошло до того, что коммерсанты, прежде чем развивать какое-то дело, согласовывали каждый шаг с членами группировки. Бизнесмены понимали, что рано или поздно на них выйдут и выдвинут условия", — рассказывает следователь по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ.

На данный момент семеро членов этой организации находятся в тюрьме. Зимой прошлого года одного из участников приговорили к 14 годам в колонии строгого режима за участие в убийствах шестерых человек, причастность к преступной группе, незаконное приобретение оружия и попытку убийства троих человек.

По отношению к ещё троим участникам в Подмосковье в настоящее время ведутся уголовные процессы. Преступники содержатся под стражей. Им предъявляются обвинения в десяти убийствах, пяти покушениях на убийство, а также в незаконном приобретении и хранении оружия и взрывчатки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.