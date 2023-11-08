В Уфе полиция раскрыла преступную ячейку

1:20 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Уфимцы распространяли материалы с экстремистским содержанием в государственные учреждения. Полиция сообщила о успешном разгроме экстремистской группировки, причастной к этой деятельности. В ходе операции задействовали центр по борьбе с экстремизмом и Федеральную службу безопасности.

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Оказалось, что один из уфимцев активно пропагандировал идеологию организации, признанной экстремистской и угрожающей конституционному строю России. Этот мужчина также вовлек свою знакомую в опасную деятельность. В счастливый момент, оперативные службы задержали эту пару, которая самостоятельно отправляла агитационные материалы почтой в государственные учреждения, сообщает mkset.ru.

Следователи завели уголовное дело по статье 282.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Создание экстремистского сообщества). У уфимцев провели обыск, в ходе которого изъяли литературу, документы и электронные устройства. Расследование этого дела продолжается.

Месяц назад оперативные службы задержали жительницу Башкирии, которая также участвовала в деятельности запрещенной организации. Ранее, за подобные действия, её муж был осужден.

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