На железнодорожной станции Нижнего Тагила задержали скандального пассажира

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На железнодорожной станции в Нижнем Тагиле был арестован 43-летний мужчина, который, будучи пьяным, устроил скандал в электричке. Оказалось, что он находился в федеральном розыске, сообщает tagilcity.ru.

Фото: CreativeCommons by houstondwi_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Пассажир, находясь в нетрезвом состоянии, спровоцировал беспорядок во время поездки в электричке. Работники железнодорожного транспорта сообщили о происшествии в полицию. Сотрудники правопорядка, прибыв на станцию, задержали мужчину и доставили его в полицейский участок, как сообщили в пресс-службе Управления МВД по Свердловской области.

Впоследствии выяснилось, что этот житель Свердловской области находился в федеральном розыске с 2023 года по обвинению в краже средств со счета в банке.

Мужчину привлекли к административной ответственности за буйное поведение в поезде. Также стало известно, что он официально не работает и ранее был судим за кражу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.