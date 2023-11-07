В Нижнем Новгороде прогремел взрыв

0:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В одной из многоэтажек Нижнего Новгорода взорвался газ.

Фото: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

В момент происшествия в квартире находилась хозяйка жилья. Пострадавшая от госпитализации отказалась. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

"В 20.30 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси без последующего горения в доме по улице Геройская. В результате происшествия погибших нет", — цитирует агентство источник в ведомстве.

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