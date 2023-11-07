В одной из многоэтажек Нижнего Новгорода взорвался газ.
В момент происшествия в квартире находилась хозяйка жилья. Пострадавшая от госпитализации отказалась. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
"В 20.30 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси без последующего горения в доме по улице Геройская. В результате происшествия погибших нет", — цитирует агентство источник в ведомстве.
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