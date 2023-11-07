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Экстремальная фотосессия школьниц на крыше закончилась падением

2:10
Происшествия

Подписчики отправили в редакцию видеозаписи, где, по всей видимости, изображены школьницы, попавшие в несчастный случай на крыше. Качество записи оставляет желать лучшего, поэтому нельзя однозначно утверждать, что на видео показана девочка, которая выжила, вместе со своей подругой, которой, к сожалению, суждено было погибнуть.

Экстремальная фотосессия школьниц на крыше закончилась падением
Фото: openverse.org by AzIbiss is licensed under CC BY-NC 2.0.

Также у нас нет точных данных о дате съемки. Несмотря на зеленую листву на видео, характерную для лета и начала осени, на 3 ноября, когда наши корреспонденты работали на месте происшествия, деревья также имели схожие цвета. Еще одним аспектом является одежда девочек.

Вечером 2 ноября одна из них опубликовала мрачное сообщение и прощальную фотосессию. На фотографии у младшей из подруг была светлая кофта и темные штаны, а у старшей – наоборот. Поэтому нет противоречий в отношении одежды девочек на видео. Даже цвет кроссовок, которые носит девочка на видео, соответствует тому, что видно на фотографии.

Обе девочки на видео занимаются чем-то со своими телефонами и, возможно, делают снимки. На странице выжившей девочки не найдено подобных ракурсов. Возникает вопрос: могло ли происходящее на крыше быть частью провокации, организованной неизвестными координаторами опасных групп, подобных "Синему киту".

С другой стороны, правоохранительные органы не могут однозначно утверждать, было ли происшедшее запланированным актом или несчастным случаем, сообщает novostivolgograda.ru.

"Девочки оставили тревожное сообщение, но это также могут быть шутки подростков, попытки привлечь внимание. Существует версия, что это мог быть несчастный случай. Например, одна из девочек могла поскользнуться, а другая попыталась ее удержать, и они обе упали вниз", - сообщили правоохранительные органы.

На данный момент следователи территориального отдела Следственного комитета расследуют уголовное дело в связи с гибелью одной из школьниц и тяжелыми травмами другой.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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