Пенсионерку убили гвоздодёром в Новой Москве

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Столичные следователи возбудили уголовное дело после убийства 63-летнй женщины.

Фото: СК РФ

По информации городского СУ СК, трагический инцидент произошёл 5 ноября в одном из частных домов в поселении Новофёдоровское в Новой Москве. 61-летний мужчина с гвоздодёром накинулся на пенсионерку.

После удара металлическим предметом по голове пострадавшая скончалась.

"По предварительной информации, конфликт произошёл из-за спора в связи с определением порядка пользования жилым помещением", — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что преступника задержали сотрудники правоохранительных органов.