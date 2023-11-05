Столичные следователи возбудили уголовное дело после убийства 63-летнй женщины.
По информации городского СУ СК, трагический инцидент произошёл 5 ноября в одном из частных домов в поселении Новофёдоровское в Новой Москве. 61-летний мужчина с гвоздодёром накинулся на пенсионерку.
После удара металлическим предметом по голове пострадавшая скончалась.
"По предварительной информации, конфликт произошёл из-за спора в связи с определением порядка пользования жилым помещением", — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что преступника задержали сотрудники правоохранительных органов.
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