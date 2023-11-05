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Пенсионерку убили гвоздодёром в Новой Москве

0:41
Происшествия

Столичные следователи возбудили уголовное дело после убийства 63-летнй женщины.

Пенсионерку убили гвоздодёром в Новой Москве
Фото: СК РФ

По информации городского СУ СК, трагический инцидент произошёл 5 ноября в одном из частных домов в поселении Новофёдоровское в Новой Москве. 61-летний мужчина с гвоздодёром накинулся на пенсионерку.

После удара металлическим предметом по голове пострадавшая скончалась.

"По предварительной информации, конфликт произошёл из-за спора в связи с определением порядка пользования жилым помещением", — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что преступника задержали сотрудники правоохранительных органов.

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