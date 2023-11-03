Cиловики занялись инцидентом в пригороде Владивостока

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Прокуратура Владивостока ведет проверку информации о серьезном физико-химическом инциденте в окрестностях города. В настоящее время проводится предварительное расследование.

Фото: openverse "Rain Storm Colorado Springs Colorado" by Brokentaco is licensed under CC BY 2.0.

"В течение дня 3 ноября 2023 года, в рамках частной аренды, два иностранных гражданина допустили неосторожное обращение с неопознанным объектом на территории частного дома, расположенного на улице Верещагина. Это привело к физико-химическому процессу с сильной ударной волной и разлетом осколков", — сообщает контролирующий орган.

Отмечается, что один человек погиб на месте происшествия, а второго госпитализировали медики, сообщает vostokmedia.com.

Результаты проведения проверки находятся под наблюдением прокуратуры, которая в настоящее время работает над установлением всех обстоятельств данного инцидента.

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