Cиловики занялись инцидентом в пригороде Владивостока

Прокуратура Владивостока ведет проверку информации о серьезном физико-химическом инциденте в окрестностях города. В настоящее время проводится предварительное расследование.
"В течение дня 3 ноября 2023 года, в рамках частной аренды, два иностранных гражданина допустили неосторожное обращение с неопознанным объектом на территории частного дома, расположенного на улице Верещагина. Это привело к физико-химическому процессу с сильной ударной волной и разлетом осколков", — сообщает контролирующий орган.
Отмечается, что один человек погиб на месте происшествия, а второго госпитализировали медики, сообщает vostokmedia.com.
Результаты проведения проверки находятся под наблюдением прокуратуры, которая в настоящее время работает над установлением всех обстоятельств данного инцидента.
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