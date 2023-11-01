Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге оставил в силе приговор по делу мобилизованного жителя Невьянска Владимира Ростова, который лечился в частной клинике. Он был признан виновным в дезертирстве и отправлен в колонию, несмотря на своё состояние.
Супруга военнослужащего рассказала, что у её супруга обострился хронический геморрой, и он находился в больницах, где его лечили, предоставляя только витамины и таблетки. При этом ему даже не позволяли вставать.
"Лечись, приедешь, как будет возможность", — с такими словами военного отправили домой на комиссию.
Супруга Ростова утверждает, что уголовное дело стало для них неожиданностью, так как еёе муж постоянно находился в контакте с командованием и сослуживцами во время своего лечения. Однако суд считает, что мужчина от несения службы уклонялся умышленно, когда лечился не в военных госпиталях и не находился круглосуточно в воинской части, пишет издание. e1.ru.
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