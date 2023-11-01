Во Владивостоке с виадука на автозак упал 14-летний школьник

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Спецавтомобиль ехал в сопровождении скорой помощи, поэтому школьнику удалось помочь максимально быстро, сообщает УМВД по Приморскому краю.

Фото: Anton Gyngazov/Russian Look

Инцидент произошёл на проспекте 100-летия Владивостока около дома № 28г В настоящее время подросток находится в больнице. По факту падения проводится проверка.

Очевидцы, обратившие внимание на остановившийся автозак и скорую помощь на оживлённом проспекте пришли к мысли, что арестанту под конвоем стало плохо, поэтому пришлось остановиться, чтобы оказать ему помощь. Из-за дорожного происшествия образовалась пробка.

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