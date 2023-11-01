Спецавтомобиль ехал в сопровождении скорой помощи, поэтому школьнику удалось помочь максимально быстро, сообщает УМВД по Приморскому краю.
Инцидент произошёл на проспекте 100-летия Владивостока около дома № 28г В настоящее время подросток находится в больнице. По факту падения проводится проверка.
Очевидцы, обратившие внимание на остановившийся автозак и скорую помощь на оживлённом проспекте пришли к мысли, что арестанту под конвоем стало плохо, поэтому пришлось остановиться, чтобы оказать ему помощь. Из-за дорожного происшествия образовалась пробка.
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