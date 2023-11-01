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Выяснилось, откуда в квартире убитых пенсионеров в Екатеринбурге взялись миллионы: деньги выручены за дом

1:12
Происшествия

Известны детали убийства пожилых супругов в Екатеринбурге. Валентина и Пётр Ильвуткины были обнаружены мёртвыми в своей квартире на улице Новгородцевой.

Выяснилось, откуда в квартире убитых пенсионеров в Екатеринбурге взялись миллионы: деньги выручены за дом
Фото: Телеграм-канал Ивана Охлобыстина

По данным следствия, из дома была похищена крупная сумма денег в размере семи миллионов рублей. Сестра погибших сообщила порталу E1.RU о происхождении этой суммы.

"У них был дом на ВИЗе, а их дома сносили в апреле. Ей дали за него семь миллионов. Это ещё не много. Там другим и по 12 давали. Но у них пожар был и дом сгорел, поэтому им только за землю дали. Ей на руки их не дали, сразу перевели на книжку, там у неё уже один миллион лежал", — рассказала она.

Сестра погибших также уточнила, что иногда Валентина забывала, где точно спрятала деньги, и подавала заявления в полицию о краже. Выяснилось, что все соседи были в курсе наличия у пенсионеров семи миллионов рублей дома.

"Они постоянно ругались из-за них, а там слышимость в доме очень хорошая. Ну и участковый знал, раз она к нему обращалась", — рассказала женщина.

 

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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