Сотрудники полиции выехали на вызов и едва не пострадали от рук пожилых любителей пострелять.
В Новой Москве пенсионеры открыли огонь из пистолетов по сотрудникам правоохранительных органов. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
По данным телеканала, инциденту со стрельбой предшествовал спор 34-летней горожанки и её 66-летней соседки. От резких высказываний разъярённая пенсионерка вскоре перешла к угрозам расправой над молодой оппоненткой. Когда дверь за пожилой скандалисткой закрылась, вторая участница конфликта вызвала полицейских.
После прибытия правоохранителей, размахивая пистолетом, вернулась агрессивная женщина.
"Она успела только выстрелить в воздух, после чего её задержали и отобрали оружие — аэрозольный пистолет "Добрыня" с двумя патронами", — цитирует телеканал источник.
На звуки выстрела поспешил 68-летний муж пенсионерки. Он в грубой форме потребовал отпустить супругу, а после попытался уйти. На просьбу правоохранителей остановиться мужчина вытащил пистолет и начал стрелять в сторону стражей правопорядка. При этом одна пуля угодила в бронежилет полицейского.
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