Пожилые супруги открыли стрельбу по полицейским в Новой Москве

1:19 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники полиции выехали на вызов и едва не пострадали от рук пожилых любителей пострелять.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

В Новой Москве пенсионеры открыли огонь из пистолетов по сотрудникам правоохранительных органов. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По данным телеканала, инциденту со стрельбой предшествовал спор 34-летней горожанки и её 66-летней соседки. От резких высказываний разъярённая пенсионерка вскоре перешла к угрозам расправой над молодой оппоненткой. Когда дверь за пожилой скандалисткой закрылась, вторая участница конфликта вызвала полицейских.

После прибытия правоохранителей, размахивая пистолетом, вернулась агрессивная женщина.

"Она успела только выстрелить в воздух, после чего её задержали и отобрали оружие — аэрозольный пистолет "Добрыня" с двумя патронами", — цитирует телеканал источник.

На звуки выстрела поспешил 68-летний муж пенсионерки. Он в грубой форме потребовал отпустить супругу, а после попытался уйти. На просьбу правоохранителей остановиться мужчина вытащил пистолет и начал стрелять в сторону стражей правопорядка. При этом одна пуля угодила в бронежилет полицейского.

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