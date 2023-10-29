Вулкан Ключевская сопка выбросил пепел на высоту более семи километров

1:12 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На Камчатке на вулкане Ключевская сопка был зафиксирован выброс пепла на высоту до 7,5 километров. Это может представлять опасность для авиаперевозок, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в Telegram-канале.

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Лавовый поток движется по Апахончичскому желобу на юго-восточном склоне. Кроме того, на северо-западном склоне вулкана также наблюдается короткий лавовый поток. Спасатели на полуострове предупреждают о повышенном риске ДТП из-за возможного ухудшения видимости на дороге Мильково — Ключи — Усть-Камчатск.

Вулкан Ключевской (или Ключевская сопка) является самым высоким действующим вулканом в Евразии. Он представляет собой правильный конус с диаметром вершинного кратера около 700 метров. На его склонах насчитывается около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан расположен в 30 километрах от поселка Ключи в Усть-Камчатском районе, где живет около 4,5 тысячи человек.

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5 вершин России. Ключевская Сопка