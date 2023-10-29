На Камчатке на вулкане Ключевская сопка был зафиксирован выброс пепла на высоту до 7,5 километров. Это может представлять опасность для авиаперевозок, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в Telegram-канале.
Лавовый поток движется по Апахончичскому желобу на юго-восточном склоне. Кроме того, на северо-западном склоне вулкана также наблюдается короткий лавовый поток. Спасатели на полуострове предупреждают о повышенном риске ДТП из-за возможного ухудшения видимости на дороге Мильково — Ключи — Усть-Камчатск.
Вулкан Ключевской (или Ключевская сопка) является самым высоким действующим вулканом в Евразии. Он представляет собой правильный конус с диаметром вершинного кратера около 700 метров. На его склонах насчитывается около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан расположен в 30 километрах от поселка Ключи в Усть-Камчатском районе, где живет около 4,5 тысячи человек.
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