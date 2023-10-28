Сварщика из Екатеринбурга арестовали за издевательства над возлюбленной

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сварщика из Екатеринбурга, который прибил гвоздями возлюбленную к полу и поджёг, отправили в СИЗО. Ранее мужчина был неоднократно судим.

Фото: Фото: УФСИН России по г. Москве

Трагедия произошла в ночь на 25 октября 2023 года. Екатеринбуржец Олег Щеголихин не вынес известий о том, что возлюбленная намерена с ним порвать, и начал издеваться над девушкой.

"По версии следствия, в ночь на 25 октября 2023 года Щеголихин прибил ступни женщины к полу в гараже, облил её бензином и поджёг. Затем он её потушил и повёз в лес, чтобы расправиться окончательно", — передаёт "КП-Екатеринбург".

По дороге сварщик не справился с управлением и машина попала в ДТП, что спасло жизнь несчастной.

По словам адвоката изверга, он раскаивается и полностью признал свою вину.

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