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Сварщика из Екатеринбурга арестовали за издевательства над возлюбленной

0:57
Происшествия

Сварщика из Екатеринбурга, который прибил гвоздями возлюбленную к полу и поджёг, отправили в СИЗО. Ранее мужчина был неоднократно судим.

Сварщика из Екатеринбурга арестовали за издевательства над возлюбленной
Фото: Фото: УФСИН России по г. Москве

Трагедия произошла в ночь на 25 октября 2023 года. Екатеринбуржец Олег Щеголихин не вынес известий о том, что возлюбленная намерена с ним порвать, и начал издеваться над девушкой.

"По версии следствия, в ночь на 25 октября 2023 года Щеголихин прибил ступни женщины к полу в гараже, облил её бензином и поджёг. Затем он её потушил и повёз в лес, чтобы расправиться окончательно", — передаёт "КП-Екатеринбург".

По дороге сварщик не справился с управлением и машина попала в ДТП, что спасло жизнь несчастной.

По словам адвоката изверга, он раскаивается и полностью признал свою вину.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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