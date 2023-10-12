Baza: Пропавшую в Нижнем Новгороде девочку прятал в своём диване сосед

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Убежавшую из дома 10-летнюю девочку в Нижнем Новогроде нашли в квартире соседа.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Telegram-канал Baza сообщает, что поиски пропавшего ребёнка увенчались успехом. Девочку, которая убежала вечером от матери, страдающей аутизмом, искали добровольцы. Они прочёсывали район, однако потом решили поискать ребёнка у соседей.

По итогам поисков девочку обнаружили в диване у соседа, 44-летнего Максима Р. Он затащил ребёнка к себе квартиру сразу после того, как девочка вышла из своей квартиры.

Мужчина издевался над ребёнком несколько часов. С находящейся в шоковом состоянии девочкой работают медики. Соседа задержала полиция.

Ранее сообщалось, что школьник из Нижнего Новгорода умер, убегая от полицейских.

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