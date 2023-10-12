Убежавшую из дома 10-летнюю девочку в Нижнем Новогроде нашли в квартире соседа.
Telegram-канал Baza сообщает, что поиски пропавшего ребёнка увенчались успехом. Девочку, которая убежала вечером от матери, страдающей аутизмом, искали добровольцы. Они прочёсывали район, однако потом решили поискать ребёнка у соседей.
По итогам поисков девочку обнаружили в диване у соседа, 44-летнего Максима Р. Он затащил ребёнка к себе квартиру сразу после того, как девочка вышла из своей квартиры.
Мужчина издевался над ребёнком несколько часов. С находящейся в шоковом состоянии девочкой работают медики. Соседа задержала полиция.
Ранее сообщалось, что школьник из Нижнего Новгорода умер, убегая от полицейских.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
ВС РФ продолжают наступление с целью окружения группировки ВСУ в Авдеевке. В котёл при успехе попадёт 15-тысячная группировка противника.