В Перми неизвестный мужчина совершил третье нападение на девушку за месяц

19-летняя жительница Перми Олеся сообщила о нападении, которое произошло 7 октября. Неизвестный мужчина приблизился к ней и угрожая острым предметом, приставил его к её горлу, а затем начал домогаться. Этот инцидент произошёл в микрорайоне Ераничи. Также 7 октября в том же районе напали на Зарину Хасанову. А 15 октября неизвестный схватил 18-летнюю Юлию.

Фото: Openverse

По словам Олеси, нападавший подкрался к ней сзади и угрожая острым предметом, поставил ей вопрос о жизни. Затем он провел её к школьному забору в микрорайоне. Девушка попыталась установить с ним контакт, предлагая деньги, но мужчина отказался. После просьбы Олеси ослабить хватку у горла, нападавший сделал это, и она смогла убежать. Через полтора часа после инцидента, услышав крики, она вызвала полицию.

По сообщению, поступившему от пресс-службы пермской краевой полиции, в связи с нападением на девушку проводится проверка. На данный момент мужчина не был задержан, и полиция активно работает над поиском и установлением его личности.

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