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В массовом ДТП с грузовиком и скорой в Пермском крае пострадали четыре человека

0:56
Происшествия

В массовой аварии с участием грузовика и машины скорой помощи под Пермью пострадали четыре человека, сообщили в полиции региона. Согласно данным ведомства, на дороге "Подъезд к г. Перми" в направлении города Краснокамска двигался грузовик MAN с полуприцепом, управляемый жителем Нижегородской области.

В массовом ДТП с грузовиком и скорой в Пермском крае пострадали четыре человека
Фото: Openverse

Водитель совершил наезд на стоящий автомобиль скорой помощи. После этого грузовик столкнулся с мужчиной, находившимся у передней пассажирской двери скорой помощи, а затем с припаркованным легковым автомобилем Vortex Estina, как сообщает пресс-служба МВД по Пермскому краю.

"В результате данного дорожно-транспортного происшествия четыре человека получили травмы различной степени тяжести, в том числе водитель и два фельдшера скорой помощи. Все пострадавшие были госпитализированы", — отмечается в сообщении.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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