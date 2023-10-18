Беременная женщина стала пострадавшей в ДТП в Санкт-Петербурге

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Санкт-Петербурге беременная женщина получила закрытую травму живота, после того, как её сбил автомобиль.

Фото: "Pregnancy" by Thomás is licensed under CC BY 2.0.

Инцидент случился на Большом Сампсониевском проспекте. Согласно официальной версии правоохранителей, 38-летняя жительница Санкт-Петербурга двигалась по дороге, но не успела остановиться перед пешеходным переходом, в результате чего наехала на беременную женщину.

Врачи оперативно прибыли на место происшествия и направили пострадавшую в медицинское учреждение. У пострадавшей были выявлены повреждения позвоночника и закрытая травма живота. Из-за серьёзного состояния женщину, находящуюся в положении, поместили в отделение интенсивной терапии. Насчёт её состояния после госпитализации пока нет информации, сообщает "Фонтанка".

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