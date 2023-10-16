Туристка сделала в Турции пластическую операцию и cкончалась в своем отеле

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Стамбуле начато расследование в связи со смертью туристки из Ирландии, которая перенесла пластическую операцию в Турции. Аннетта Барбара Родер отправилась в Стамбул, чтобы местный врач подтянул ей щеки и кисти рук.

Фото: "Turkish flag" by wgauthier is licensed under CC BY-SA 2.0.

Она прибыла в Стамбул 2 октября, поселилась в отеле в Багджыларе и перенесла операцию в частной клинике в Султангази, которая поначалу прошла успешно. Однако через шесть дней после операции туристка внезапно заболела и была доставлена в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось, и она скончалась. Была назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти, и в настоящее время ведется расследование в отношении врача и больницы, участвовавших в процедуре.

Стоит отметить, что в последнее время медицинский туризм в Турции вызвал обеспокоенность из-за рисков, связанных с косметическими процедурами, что побудило власти сделать предупреждения своим гражданам.

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Клиника Istanbul Aesthetic: пластическая хирургия в Турции