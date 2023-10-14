В парке «Острове мечты» сообщили, что у гостя, впавшего в кому после катания, были проблемы с сердцем

1:19 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В пресс-службе московского парка развлечений "Остров мечты" прокомментировали инцидент с молодым человеком, который впал в кому после того, как покатался на одном из местных аттракционов.

Фото: Pravda.Ru

Ранее Telegram-канал Shot рассказал, что на американских горках "Полёт в тоннеле" неожиданно стало плохо 18-летнему посетителю парка. Как объяснила позже мать юноши, он проглотил язык в процессе катания, а осмотревшие его позже медики поставили ему диагноз "отёк головного мозга". Женщина уточнила, что до этого её сын никаких жалоб на здоровье не имел.

В пресс-службе парка сообщили, что по свидетельству врачей скорой помощи у пострадавшего были проблемы с сердцем.

"Первую помощь гостю оказывал дежурный врач парка, затем посетителя, находившегося в сознании, забрала бригада скорой помощи. Все действия происходили согласно должностным инструкциям персонала, требованиям безопасности и охраны", — подчеркнули представители парка, которых цитирует Газета.Ru.

В пресс-службе подчеркнули, что ухудшение здоровья юноши не связано с работой парка. А аттракцион, на котором он катался, полностью исправен и имеет все необходимые сертификаты.

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