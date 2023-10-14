В Адамовском районе Оренбургской области выявлен случай заразного заболевания. В настоящее время в одном из сельских округов проводятся меры по санитарной обработке.
В связи с обнаружением бешенства в Адамовском районе Оренбургской области, в Аниховском сельсовете был введен карантин. По информации регионального Министерства сельского хозяйства, болезнь была выявлена после обнаружения тела больной лисы недалеко от села. Подписание распоряжения о введении карантина было инициировано губернатором региона, сообщает 56orb.ru.
Ограничительные меры начали действовать с 9 октября, и представители региональной службы Россельхознадзора объявили о проведении санитарных мероприятий в зоне карантина.
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