В Оренбургской области объявили карантин из-за лисы

В Адамовском районе Оренбургской области выявлен случай заразного заболевания. В настоящее время в одном из сельских округов проводятся меры по санитарной обработке.

Фото: openverse.org

В связи с обнаружением бешенства в Адамовском районе Оренбургской области, в Аниховском сельсовете был введен карантин. По информации регионального Министерства сельского хозяйства, болезнь была выявлена после обнаружения тела больной лисы недалеко от села. Подписание распоряжения о введении карантина было инициировано губернатором региона, сообщает 56orb.ru.

Ограничительные меры начали действовать с 9 октября, и представители региональной службы Россельхознадзора объявили о проведении санитарных мероприятий в зоне карантина.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

БЕШЕНСТВО - [История Медицины]