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Создатель китайских игрушек подал 38 исков на челябинских бизнесменов

1:21
Происшествия

Китайская фирма, специализирующаяся на производстве игрушек-трансформеров, в октябре подала 38 исковых заявлений против предпринимателей из Челябинска. Причиной данных судебных споров стало нарушение авторских прав на игрушки, согласно информации из архива арбитражных дел.

Создатель китайских игрушек подал 38 исков на челябинских бизнесменов
Фото: Openverse

Компания "Альфа Груп Ко, Лтд," имеющая своё местоположение в городе Шаньтоу, Китай, подала исковое заявление против Ольги Алексеевны Смирновой, требуя выплату компенсации в размере 60 тысяч рублей за нарушение прав на произведение искусства под названием "Герой Зет," как указано в решении суда.

Сумма компенсации, предъявляемая в каждом конкретном иске, разнится в зависимости от того, считается ли соответствующая игрушка подделкой по мнению истца.

На данный момент, по некоторым из уже рассмотренных судом исков, размер компенсации варьируется от 15 до 50 тысяч рублей за каждую игрушку.

По информации из архива арбитражных дел, процесс по данным искам не продвигается с момента их подачи в октябре. Истцу предложили рассмотреть возможность урегулирования спора путём предоставления конкретных доказательств и уплаты госпошлины, сообщает kursdela.biz.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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