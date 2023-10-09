Житель города Ашкелон, расположенного недалеко от границы с сектором Газа, сообщил, что начался обстрел его района. Он подчеркнул, что снаряды взрываются практически в метре от его дома.
"Сегодня начался обстрел города, это действительно страшно. Снаряды взрываются практически у наших домов", — рассказал местный житель Телеканалу "360".
Представители бригады "Аль-Кассам" — военного крыла палестинского движения ХАМАС, объявили о начале обстрела города Ашкелон и аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Было выпущено около 100 ракет по Ашкелону. Они заявили, что это ответ на продолжающиеся преступления и обстрелы гражданских домов в секторе Газа.
В результате ночного обстрела Ашкелона пострадали шесть человек, включая одну ракету, которая попала в больницу "Барзилай". Во время атаки жители искали укрытие в мамадах — укреплённых комнатах в домах, хотя там часто не хватало вентиляции, а из-за большого количества людей было затруднительно дышать.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Большая часть РПГ, использовавшихся в операции "Наводнение Аль-Аксы", была поставлена украинцами.