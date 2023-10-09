Житель Ашкелона рассказал, что начался обстрел города

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель города Ашкелон, расположенного недалеко от границы с сектором Газа, сообщил, что начался обстрел его района. Он подчеркнул, что снаряды взрываются практически в метре от его дома.

Фото: "File:Вид на Ашкелон во время хамсина.jpg" by Астапова А.В. is licensed under CC BY-SA 3.0.

"Сегодня начался обстрел города, это действительно страшно. Снаряды взрываются практически у наших домов", — рассказал местный житель Телеканалу "360".

Представители бригады "Аль-Кассам" — военного крыла палестинского движения ХАМАС, объявили о начале обстрела города Ашкелон и аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Было выпущено около 100 ракет по Ашкелону. Они заявили, что это ответ на продолжающиеся преступления и обстрелы гражданских домов в секторе Газа.

В результате ночного обстрела Ашкелона пострадали шесть человек, включая одну ракету, которая попала в больницу "Барзилай". Во время атаки жители искали укрытие в мамадах — укреплённых комнатах в домах, хотя там часто не хватало вентиляции, а из-за большого количества людей было затруднительно дышать.

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