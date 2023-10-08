В Калининграде задержаны контрабандисты с 286 кг янтаря

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Калининградской области было начато уголовное дело против нескольких жителей региона по статье "контрабанда стратегически важных ресурсов в большом объеме, совершенная организованной группой". Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области.

Фото: Wikipedia

По данным следствия, шестеро мужчин попытались 5 сентября перевезти 286 килограммов янтаря из России в Литовскую Республику на грузовом автомобиле, стоимостью около 2,4 миллионов рублей. У водителя автомобиля не было документов на этот гранулированный материал.

После прохождения таможенного контроля на пункте пропуска "Чернышевское" в Нестеровском районе одного из подозреваемых задержали сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности.

На данный момент в рамках уголовного дела задержаны пятеро подозреваемых, и вопрос об избрании в отношении них меры пресечения находится на рассмотрении.

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