В Калининграде задержаны контрабандисты с 286 кг янтаря

В Калининградской области было начато уголовное дело против нескольких жителей региона по статье "контрабанда стратегически важных ресурсов в большом объеме, совершенная организованной группой". Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области.
По данным следствия, шестеро мужчин попытались 5 сентября перевезти 286 килограммов янтаря из России в Литовскую Республику на грузовом автомобиле, стоимостью около 2,4 миллионов рублей. У водителя автомобиля не было документов на этот гранулированный материал.
После прохождения таможенного контроля на пункте пропуска "Чернышевское" в Нестеровском районе одного из подозреваемых задержали сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности.
На данный момент в рамках уголовного дела задержаны пятеро подозреваемых, и вопрос об избрании в отношении них меры пресечения находится на рассмотрении.
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