Аксёнов рассказал о найденном теле украинского десантника в Крыму

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Тело одного из украинских десантников из числа тех, которые попытались высадиться в Крыму, нашли 5 октября на расстоянии пяти километров от места, где они высадились. Об этом проинформировал глава республики Сергей Аксёнов.

Фото: "Crimean bridge (Крымский мост)" by MikleRav is licensed under CC BY 2.0.

Глава Крыма не стал рассказывать, было найдено тело десантника ВСУ в воде или на берегу, добавив, что оно явно не последнее из тех, которые ещё предстоит обнаружить.

"Еще обнаружен один 200-й украинец в экипировке в комбинезоне в пяти километрах от места высадки. Нашли тело несколько часов назад. Еще тела будут найдены так или иначе", — сказал Аксёнов в эфире телеканала "Крым 24".

4 октября украинский десант сделал попытку высадиться вблизи мыса Тарханкут. Попытка закончилась неудачей, один из десантников был взят в плен.

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