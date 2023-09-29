Phuket News: российский турист утонул в Пхукете

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Таиланде уточнил российский турист. Трагедия произошла на тайском пляже Банг Тао, сообщает издание Phuket News.

Фото: Openverse

28 сентября примерно в 200 метрах от берега трое отдыхающих попали в сильное течение. В их числе оказался турист из России, который отдыхал в Пхукете с прошлой субботы.

Издание пишет, что мужчину вытащили из воды спасатели, оперативно доставили его на берег, где пострадавшему было сделано искусственное дыхание.

"Мужчина оставался без сознания и не реагировал, но спасатели и спасатели на пляже продолжали попытки его реанимировать. Мужчину срочно доставили в больницу Таланг, где ему продолжали делать искусственное дыхание", — сказано в материале.

Однако усилия спасателей и медиков не принесли результата, и врачи были вынуждены констатировать его смерть.

Теперь полиция совместно с патологоанатомами выяснит детали гибель туриста, после чего при помощи российского посольства выдаст тело погибшего его родным.

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