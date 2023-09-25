Таиланд намерен принять более 1,2 миллиона российских туристов к концу текущего года, а в 2024 году планирует достичь числа путешественников из РФ, превышающего показатели до пандемии, составляющие 1,5 миллиона человек. Об этом сообщил исполнительный директор департамента европейского региона туристического управления Таиланда (ТАТ) Тирасил Тапен в ходе пресс-конференции.
Тапен выделил тот факт, что россияне стали предпочитать более продолжительные поездки в Таиланд. Кроме того, популярность курортов среди российских туристов расширяется, включая в свой список провинцию Краби, острова рядом с Пхукетом и провинции вблизи Патайи.
Исполнительный директор также добавил, что в настоящее время рассматриваются варианты увеличения срока безвизового пребывания для российских граждан. Два основных варианта — увеличение срока безвизового пребывания с 30 дней до 60 дней или до 90 дней. Однако точные сроки введения этих изменений Тапен не уточнил.
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