Жительницу Екатеринбурга нашли убитой на дачном участке: под подозрением работник

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Обнаруженной мёртвой на дачном участке под Екатеринбургом оказалась 39-летняя хозяйка модульного домика Елена Косецкая. Родные уверены, что женщину убили. Об этом сообщает портал Е1.RU.

Фото: СК РФ по Московской области

Мама погибшей в беседе с изданием предположила, что преступление мог совершить работник, который ставил на даче забор. Елена договорилась, что будет платить ему 1500 рублей за день. Мужчина у неё и должен был жить.

По мнению матери погибшей, работник мог что-то не сделать, из-за чего возник конфликт.

Родные Елены добавили, что она пропала 25 сентября. Восьмилетнего сына она забрала из школы, оставила его в квартире, а сама поехала с ревизией на стройку. Мальчик вечером позвонил живущему отдельно отцу и сказал, что мама не вернулась домой.

По словам матери Елены, врагов и конфликтов у женщины не было, она работала она менеджером в стоматологии.

Ранее учительницу из Екатеринбурга бросили в камеру в Абхазии за то, что забрала своего внука.

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