Учительницу из Екатеринбурга бросили в камеру в Абхазии за то, что забрала внука

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В Абхазии задерживали как опасных преступников учителя из Екатеринбурга Елену Лёушкину и её мужа Фёдора: группа захвата, наручники, камера. Свердловчан обвинили в похищении человека. Об этом сообщает портал Е1.RU.

Фото: Openverse

Дочь задержанных Александра назвала ситуацию абсурдной. Она заявила, что её родителей обвинили в похищении собственного внука, которого они забрали у совершенно посторонней женщины.

Пообщаться с героями истории журналистам издания удалось по телефону, так как все они сейчас находятся в Абхазии.

Драма началась с курортного романа. 35-летняя Александра, которая недавно развелась с мужем, приехала на отдых в Сухум, где и познакомилась с 32-летним старшиной милиции Эриком М. Начались романтические встречи и завязались отношения. Екатеринбурженка решилась переехать в Абхазию.

Александра забеременела, но официально регистрировать брак так и не стали. Первое время всё шло хорошо, но вся любовь закончилась с рождением сына.

Отношения испортились почти сразу же поле родов, оказалось, что у Эрика есть ещё одна гражданская жена, рассказала женщина. Потом он выхватил ребёнка из коляски во время прогулки на улице, посадил в машину и уехал.

Александра вернулась в Екатеринбург, устроилась на работу администратором в городскую больницу, стала снова собирать документы и готовиться к очередному суду за восстановление в правах на ребёнка. А в июле узнала о том, что Эрик задержан милицией, его обвиняют в тяжких преступлениях.

Дальше события развивались так. Родители Александры, оформив на работе отпуск без содержания, вылетели в Абхазию. Они хотели оформить опекунство над внуком, который продолжал жить у гражданской жены бывшего зятя.

Сообщается, что сейчас уголовное дело в отношении Елены Анатольевны, по словам адвокатов, прекратили, но Федору Николаевичу до сих пор грозит реальный срок. Следователи мотивируют тем, что он не родной по крови родственник ребёнку. Сейчас он под подпиской о невыезде.

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