Депутата Думы Староалександровского поселения Валерия Дементиева обвиняют в смертельном наезде на шестилетнего мальчика.
По данным Ural Mash, 48-летний мужчина не увидел несовершеннолетнего во время движения на тракторе. Отмечается, что депутат переехал ребёнка, в результате чего пострадавший скончался.
Следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела в отношении парламентария. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности.
Инцидент произошёл в населённом пункте Чечкино под Тюменью.
Ранее в Тюменской области ребёнок умер во время прогулки в детском саду. Его тело обнаружили в игровом домике. После этого воспитательницу детсада привлекли к ответственности. Дошкольную организацию обязали выплатить семье погибшего ребёнка 4,5 миллиона рублей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские военнослужащие под видом сдачи в плен предприняли попытку нападения на российские позиции в районе Спорного в Луганской Народной Республике.