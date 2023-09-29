Депутат Дементиев переехал на тракторе шестилетнего ребёнка под Тюменью

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Депутата Думы Староалександровского поселения Валерия Дементиева обвиняют в смертельном наезде на шестилетнего мальчика.

Фото: Openverse

По данным Ural Mash, 48-летний мужчина не увидел несовершеннолетнего во время движения на тракторе. Отмечается, что депутат переехал ребёнка, в результате чего пострадавший скончался.

Следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела в отношении парламентария. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

Инцидент произошёл в населённом пункте Чечкино под Тюменью.

Ранее в Тюменской области ребёнок умер во время прогулки в детском саду. Его тело обнаружили в игровом домике. После этого воспитательницу детсада привлекли к ответственности. Дошкольную организацию обязали выплатить семье погибшего ребёнка 4,5 миллиона рублей.