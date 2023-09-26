Детский сад Тобольского района выплатит 4.5 миллиона рублей семье погибшей девочки

Тобольский районный суд рассмотрел иск, поданный родственниками девочки, которая погибла 19 сентября прошлого года в детском саду.

Фото: Openverse

Согласно информации, предоставленной прокуратурой Тюменской области, суд установил, что ребенок умер во время прогулки, а его тело было обнаружено в игровом домике. В феврале этого года воспитательницу была приговорена к наказанию по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей".

Родственники рассматривают утрату девочки как неизмеримую утрату и поэтому подали иск, требуя компенсацию от детского сада за моральные страдания, сообщает nashgorod.ru.

Суд удовлетворил это требование, и организация обязана будет выплатить родственникам компенсацию общей суммой 4.5 миллиона рублей.

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