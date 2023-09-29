Командир взвода из Ростова покинул часть в Крыму, взяв с собой табельное оружие

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Крыму силовиками был задержан контрактник из Ростова-на-Дону, самовольно оставивший часть. С собой 27-летний командир взвода, старший лейтенант Сергей Б. взял табельное оружие — пистолет Макарова и 16 патронов. Об этом пишет 161.RU со ссылкой на источник.

Фото: oboi7.com

Задержанный военный объяснил, что ему нужно было срочно "решить важные вопросы дома". Сообщается, что временное место дислокации командир покинул 26 сентября.

Как выяснили полицейские, военнослужащий купил билет на поезд в Симферополе заранее. В Ростов он планировал прибыть сентября, отметил собеседник издания.

Однако до дома военнослужащий не доехал — его сняли с поезда. Почему он не оформил увольнительное и зачем взял с собой огнестрельное оружие, контрактник объяснить не смог.

По данным источника, проверку в отношении задержанного проводит военный следственный отдел СК России.

Ранее в Волгограде осудили бывшего спасателя из Ростова, которого сочли уклонистом от СВО.

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