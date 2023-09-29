В Крыму силовиками был задержан контрактник из Ростова-на-Дону, самовольно оставивший часть. С собой 27-летний командир взвода, старший лейтенант Сергей Б. взял табельное оружие — пистолет Макарова и 16 патронов. Об этом пишет 161.RU со ссылкой на источник.
Задержанный военный объяснил, что ему нужно было срочно "решить важные вопросы дома". Сообщается, что временное место дислокации командир покинул 26 сентября.
Как выяснили полицейские, военнослужащий купил билет на поезд в Симферополе заранее. В Ростов он планировал прибыть сентября, отметил собеседник издания.
Однако до дома военнослужащий не доехал — его сняли с поезда. Почему он не оформил увольнительное и зачем взял с собой огнестрельное оружие, контрактник объяснить не смог.
По данным источника, проверку в отношении задержанного проводит военный следственный отдел СК России.
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