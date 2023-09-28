В Ставропольском крае таксист содействовал в поимке грабителя

В Михайловске (Ставропольский край) полицейские благодаря действиям таксиста арестовали 27-летнего молодого мужчину, который украл вещи своего друга. Об этом сообщается в официальном сообщении, опубликованном пресс-службой регионального управления Министерства внутренних дел.
Этот молодой человек приехал в гости к своему приятелю из Ставрополя. Встречу они отметили выпивкой, и затем обнаружили еще несколько поводов для празднования.
Хозяин квартиры быстро устал и пошел спать. Гость, собравшись идти домой, не упустил шанс прихватить с собой имущество своего друга.
Он нес большую часть украденных вещей к подъезду, но понял, что унести все сразу у него не получится.
В этот момент такси подошло к многоквартирному дому. Пассажир из Ставрополя оплатил ожидание и начал поспешно выносить украденные предметы, которые в совокупности стоили более 120 тысяч рублей.
Водителя такси смутило поведение клиента, и поэтому он решил позвонить в полицию.
Сотрудники правопорядка прибыли на место и задержали молодого человека. Против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в краже.
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