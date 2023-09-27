Новосибирские следователи заинтересовались продажей ребенка по объявлению

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Новосибирске начато уголовное преследование в связи с возможной торговлей несовершеннолетними. Об инциденте стало известно после того, как объявление об этом появилось в интернете.

Фото: мвд.рф

"Следственным отделом по Первомайскому району города Новосибирск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 п. б ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (покушение на куплю-продажу человека, совершенное в отношении несовершеннолетнего)". — сообщила пресс-служба управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

Ранее в местных СМИ появилась информация о размещении объявления о продаже несовершеннолетнего на специализированном веб-ресурсе, но позднее оно было удалено.

В настоящее время проводится полный комплекс следственных мероприятий с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего, а также выявления лиц, причастных к данному преступлению, и свидетелей происшествия, сообщает atas.info.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.