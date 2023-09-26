Тверк девушек во дворе возмутил тюменцев

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Жители Тюмени раскритиковали видео, где несколько девушек танцевали тверк во дворе одного из домов. Ролик появился в социальных сетях.

Фото: Автор фото: скриншот видео из социальных сетей

На записи видно, как молодые танцовщицы выполняют движения, характерные для тверка, под соответствующую музыку, сообщает Megatyumen.ru.

Мнение жителей областной столицы разделилось на два лагеря: одни считают, что в этом нет ничего нецензурного, в то время как другие заявляют: "Такие танцы лучше проводить в студии!"

"Да нормально танцуют! Хорошо даже. Синхронно. Адский труд, между прочим. Что не так?"; "Срамота быть ханжой"; "Я за то, чтобы танцевать подобные танцы в специально отведённых для этого местах. Вокруг ходят люди, помимо мужиков, которым это, несомненно, нравится", — пишут в ВК местные жители.

Позже стало известно, что девушки являются участницами одного из местных танцевальных центров и уже неоднократно снимали свои занятия в городе. В группе центра в социальной сети их поддерживают, называя "красавицами".

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