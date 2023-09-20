В обрушившемся доме в Балашихе найдено тело женщины, крики которой слышали из-под завалов

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Под завалами дома в Балашихе, который обрушился в результате взрыва, найдено тело женщины, которая, по словам очевидцев, звала на помощь вскоре после ЧП.

Фото: Официальный аккаунт губернатора Московской области Андрея Воробьёва в Telegram

Как сообщает Telegram-канал Shot, 32-летнюю погибшую зовут Мария Лопатина. Именно её крики о помощи из-под завалов слышали находящиеся поблизости люди.

Известно, что женщина находилась под завалами с пятилетней дочерью.

Мария с дочкой находились в своей квартире, проводив мужа и отца на работу. Эпицентр взрыва находился в соседнем помещении.

Мать Марии, живущая в доме напротив, видела, как спасатели пытались помочь её дочери. Она и все находящиеся рядом слышали крики несчастной женщины под завалами. Однако затем произошло повторное обрушение стены, после чего криков больше не было слышно.

В ходе спасательной операции погибло также двое сотрудников МЧС. На данный момент сообщается о семи погибших в результате взрыва.

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