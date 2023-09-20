Жители Балашихи рассказали, что из-под завалов дома, где произошёл взрыв, кричала женщина

1:23 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница Балашихи по имени Мария рассказала о том, что происходило в доме, в котором прогремел взрыв.

Фото: Официальный аккаунт губернатора Московской области Андрея Воробьёва в Telegram

По словам девушки, всё случилось, когда она завтракала с мамой. Взрыв в соседнем здании был, видимо, очень сильным, потому что их дом "очень сильно трясло".

Мария отметила, что после взрыва люди начали выходить на улицу, чтобы выяснить, что происходит. В разрушенных квартирах не было балконов и даже стен.

На место взрыва прибыло девять машин скорой помощи, пишет Газета.Ru. Мария видела, как из-под завалов вытащили одного погибшего, которого сразу после этого накрыли чёрным пакетом.

Очевидица добавила, что в квартиры были настолько разрушены, что спасателям понадобился подъёмный кран для того, чтобы они помогли вытащить пострадавших через окно.

По словам другой женщины, Виктории, разрушения имелись во всех квартирах с первого по пятый этаж, причём больше всего пострадали нижние квартиры. И с момента взрыва было понятно, что есть жертвы.

"Про пострадавших точно знать не могу, но погибшие есть. Там очень громко кричала женщина из-под завалов, потом я её уже не слышала. Она затихла, я так думаю, это она умерла", — рассказала собеседница издания.

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