"Могут привлечь жильцов": выяснилось, кто понесет ответственность за взрыв в Балашихе

2:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В жилом здании на Октябрьской улице в Балашихе произошел взрыв газа, который привел к повреждению 10 квартир и унес жизни трех человек, а также оставил несколько пострадавших.

Фото: openverse

Местные жители обеспокоены тем, что некоторые из соседей отказываются допустить сотрудников газовой компании к себе домой для проведения профилактических проверок оборудования.

По словам Алишера Захидова, партнера юридической коллегии "Люди Дела", в настоящее время основным приоритетом Следственного комитета является установление виновных в этом инциденте. После этого будет принято решение о выплатах компенсаций.

"Сертифицированный специалист по газу должен прибыть, чтобы оценить состояние пломб, проверить наличие оборудования и выявить возможные утечки. Затем составляются соответствующие акты, которые должен подписать владелец квартиры. Если он отказывается это делать или не допускает специалиста, ответственность за последующее состояние газового оборудования ложится на него". — подчеркнул Захидов.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при эксплуатации жилых помещений.

"Будет проведено расследование, чтобы определить ответственность как газоснабжающей компании, так и собственников квартир. Будет выяснено, были ли утечки газа в квартирах, где произошли взрывы, или причиной было небрежное обращение с огнем. Газотехническая экспертиза поможет установить ответы на эти вопросы", — уточнил собеседник.

Он также добавил, что если будет доказано, что инцидент произошел из-за недостаточной заботы газоснабжающей компании, управляющей организации или собственников квартир, виновные будут привлечены к уголовной ответственности.

Владимир Кузнецов, вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, также отметил, что если имущество было застраховано, собственник может получить компенсацию от страховой компании, в зависимости от оценки размера ущерба, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

"В случае, если взрыв произошел по вине одного из собственников квартир в жилом здании, пострадавшие имеют право требовать компенсацию от этого лица. Если причиной взрыва стала неудовлетворительная работа управляющей компании по обслуживанию газовых систем в доме, то требование о возмещении убытков можно предъявить к управляющей компании", — подчеркнул он.

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