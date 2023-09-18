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Беременную женщину-ефрейтора суд ЮВО приговорил к шести годам колонии за неявку на службу

1:43
Происшествия

В Ростове-на-Дону решением Южного окружного военного суда подтверждён приговор, вынесенный в отношении ефрейтора Мадины Кабалоевой, которую обвинили в совершении преступления по статьям УК РФ. Женщину признали виновной в нарушении части 5 и части 3.1 статьи 337 Уголовного кодекса Российской Федерации, связанных с неявкой на военную службу без уважительных причин в период мобилизации в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий. Ей было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима. Исполнение наказания отложено до 2032 года из-за наличия у неё несовершеннолетнего ребенка.

Беременную женщину-ефрейтора суд ЮВО приговорил к шести годам колонии за неявку на службу
Фото: openverse

Ранее Мадина Кабалоева обратилась к врачам своей воинской части, которые предоставили ей медицинское заключение о временном освобождении от военной службы в связи с беременностью.

В ходе судебного процесса Мадина Кабалоева объяснила свою неявку перед руководством военной части наличием данного медицинского заключения. По её словам, она полагала, что рекомендация об освобождении от службы будет доставлена до военных начальников части.

Однако прокуратура не признала аргументы Медины Кабалоевой и запросила обвинительный приговор. Обвинители считают, что ефрейтор не уволилась с военной службы после уведомления о беременности и продолжала получать военное пособие и пользоваться соответствующими привилегиями.

Адвокат Роман Рабаданов намерен обжаловать решение суда, поскольку считает его незаконным.

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Дезертирство
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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