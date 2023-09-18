Солдат ВСУ получил пожизненный срок за убийство восьми жителей Мариуполя

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Украинский военный Владислав Кулык получил пожизненный тюремный срок за убийство восьми мирных граждан в Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Фото: Openverse

По информации ведомства, соответствующий приговор вынесли в Верховном суде ДНР. Отмечается, что 27-летний водитель зенитно-ракетного взвода ВСУ Кулык в 2022 году открыл огонь по гражданским, которые передвигались без оружия рядом с Мариупольским металлургическим комбинатом.

Как пояснили в Генпрокуратуре, среди жертв оказались семеро мужчин и одна женщина.

Подчёркивается, что Кулыка поместят в исправительную колонию особого режима.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ подтвердил, что боевики нацбатальона "Азов"* убивали женщин и детей на территории Мариуполя.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.