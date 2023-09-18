Украинский военный Владислав Кулык получил пожизненный тюремный срок за убийство восьми мирных граждан в Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.
По информации ведомства, соответствующий приговор вынесли в Верховном суде ДНР. Отмечается, что 27-летний водитель зенитно-ракетного взвода ВСУ Кулык в 2022 году открыл огонь по гражданским, которые передвигались без оружия рядом с Мариупольским металлургическим комбинатом.
Как пояснили в Генпрокуратуре, среди жертв оказались семеро мужчин и одна женщина.
Подчёркивается, что Кулыка поместят в исправительную колонию особого режима.
Ранее пленный военнослужащий ВСУ подтвердил, что боевики нацбатальона "Азов"* убивали женщин и детей на территории Мариуполя.
* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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